Enrico Meini ha annunciato le sue dimissioni da presidente di Assonautica Imperia. L'annuncio è stato fatto in seno all'assemblea soci al termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2023, con un saldo in positivo e con una edizione delle Vele d'Epoca chiusa con risultati importanti per la città di Imperia e tutto il ponente ligure.

Meini ricopriva la carica di Presidente dal dicembre 2017. Alla comunicazione delle dimissioni nella sala della Camera di Commercio è calato un silenzio assoluto. Dopo qualche istante di imbarazzo, il presidente di Assonautica ha continuato dicendo:

"Ho degli impegni professionali. Sto iniziando una nuova attività con mia figlia, il periodo di mio maggior lavoro è quello estivo che coincide proprio con le Vele d’epoca. Non sono di Imperia e non riesco ad essere presente come vorrei, il mio mandato termina qui. Ritengo inoltre che debba ricoprire la carica di Presidente qualcuno che operi in ambito nautico e non un semplice appassionato come me" - ha sottolineato Enrico Meini davanti a tutti i soci di Assonautica.