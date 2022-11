Per agevolare il traffico, in occasione dei lavori di scavo di Italgas a Sanremo, via Lamarmora sarà chiusa al transito dalle 8.30 alle 16 e dalle 17 alle 19.

Nelle ore di chiusura è consentito raggiungere l’Aurelia Bis tramite strada San Martino e via Duca Abruzzi.

Via Lamarmora verrà riaperta al transito dal 7 all’11 dicembre (compresi) e dal 20 dicembre all’8 gennaio 2023 (compresi), quando i lavori di scavo si fermeranno per le festività.