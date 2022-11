Sanremo: il Comune mette mano all’arredo urbano con 120 mila euro per fioriere, dissuasori e cestini

In vista delle vacanze di fine anno l'amministrazione comunale di Sanremo mette mano al portafoglio per sistemare l’arredo urbano in alcune zone che necessitano di diverse migliorie.



Grazie ai fondi ricavati da una precedente variazione di bilancio gli uffici di palazzo Bellevue hanno ricavato 120 mila euro che saranno impiegati per la sistemazione di fioriere metalliche, paletti dissuasori e cestini gettacarta in diverse vie del centro. Un piano studiato contro il degrado per la rigenerazione urbana nel nome del decoro.

Gli interventi prenderanno il via prima di Natale e interesseranno diverse zone del centro: via Roma, corso Orazio Raimondo, via Fiume, corso Cavallotti e via Matteotti.