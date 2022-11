Bordighera: sabato, presentazione alla cittadinanza del restyling della passeggiata mare

Sabato 26 novembre, alle 17 presso il centro culturale polivalente dell’ex Chiesa Anglicana si terrà un incontro con la cittadinanza per presentare lo stato di attuazione delle opere pubbliche a Bordighera, con un particolare focus sul restyling della passeggiata mare.



Parteciperanno i progettisti Arch. Andrea Folli, Arch. Silvia Dagna, Arch. Serena Galassi, Arch. Alessandro Risi, Ing. Fabio Gramagna e l’Agronomo Dott. Giovanna Mancini. Sarà occasione per illustrare anche tutte le attenzioni e le iniziative volte a preservare il patrimonio verde pubblico e per raccogliere proposte e suggerimenti da parte dei cittadini.