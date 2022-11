Anche 24Ore Formazione nella famiglia Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. Pieno di iscritti nella sede d’esame di Imperia

Cresce e si fa ancora più forte la famiglia di Multiversity Group. Dopo la recente acquisizione dell’Università Telematica San Raffaele Roma, la società leader in Italia della formazione on line (ne fanno già parte l’università telematica Pegaso, l’ateneo delle Camere di Commercio Italiane Mercatorum e Aulab) ha infatti ufficializzato un importante partnership col gruppo editoriale "Il Sole 24Ore".

L’alleanza col player dell'editoria che fa capo a Confindustria riguarda la collaborazione all’interno di "24Ore Formazione", progetto che mette al centro non solo manager e professionisti che intendono realizzare il proprio percorso professionale, ma anche le aziende italiane che desiderano investire nell'upskilling e reskilling dei propri dipendenti.

Il closing dell’operazione è arrivato nei giorni scorsi. "Nel contesto di tali attività – ha fatto sapere il gruppo editoriale in una nota –, Il Sole 24 Ore Spa, trattenendo una quota del 15%, ha ceduto a Multiversity Spa una quota pari all'85% del capitale sociale della società neocostituita dal Gruppo 24 Ore, allo scopo di promuovere e veicolare lo svolgimento e la commercializzazione dell'offerta formativa oggetto della partnership".

"La nascita di 'Sole 24Ore Formazione' è un'importante tassello per completare la nostra strategia di business nel mondo dell’education per autorevolezza, qualità scientifica, ma anche per forza industriale, digitale, tecnologica e commerciale. Multiversity prosegue con la sua strategia di consolidamento nel mondo delle università digitali e dell’education technology europea", è invece il commento di Multiversity Group, società controllata da Cvc Capital Partners e realtà che, con la recente acquisizione della San Raffaele, quinto ateneo italiano per qualità dell’offerta formativa, aveva già potenziato la propria leadership nazionale ed europea nel mondo della formazione on line.

La ricchissima platea di corsi del 'Sole 24Ore Formazione' si aggiunge così alla già vasta offerta di corsi che Multiversity offre anche sul territorio della Granda (Cuneo, Alba, Bra e Barolo) e dell’Imperiese grazie alle sedi Pegaso e Mercatorum facenti capo ai direttori Carmine e Vincenzo Maffettone, che con enorme soddisfazione salutano "il sempre più grande numero di persone che anche sul nostro territorio scelgono le possibilità di formazione a distanza offerte da un gruppo che va sempre più consolidandosi come il primo ateneo italiano per numero di iscritti. Un primato figlio anche del fortissimo incremento di allievi fatto registrare anche sul nostro territorio, con dati già particolarmente significativi tra Langhe e Roero e una crescita praticamente esponenziale nel capoluogo Cuneo".



"Merito di un’offerta – continuano – che nelle scorse settimane si è ancora accresciuta con l’ingresso nel nostro gruppo della prestigiosa Università San Raffaele. Aggiungere a questo ventaglio i corsi di laurea e quelli per diplomati, neolaureati e professionisti che già oggi compongono l’offerta della business school legata a Confindustria rappresenta un ulteriore passo in avanti in un cammino che ci vede leader nazionali ed europei nel sempre più centrale settore dell’education".

I CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ SAN RAFFALE

L’Università San Raffaele propone come detto un vasto ventaglio corsi di laurea triennali, magistrali e master. Tra i primi quelli in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (anche con gli indirizzi "Amministrazioni, professionisti e organizzazioni sportive" e "Organizzazione e amministrazione dei servizi sanitari e socio assistenziali"), Scienze Motorie (anche con indirizzo "Calcio"), Moda e Design Industriale (indirizzi "Design" e "Moda") e Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia.

A questi si affiancano le magistrali in Management e Consulenza Aziendale (con gli indirizzi "Economia e Management delle Organizzazioni Sportive", "Banking and Finance", "Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica"). Poi Scienze delle Nutrizione Umana (anche con indirizzo "Nutraceutica") e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. Particolarmente ampia la proposta di master, tra i quali quelli in "Digital Manager 4.0: Ict e Innovazione", "Metodologie didattiche innovative", "Comunicazione Aumentativa e Alternativa", "Case Manager Infermieristico in Geriatria", "Dietologia Nutraceutica e Nutrigenomica"; "Diritto del Minore: dalla prevenzione alla tutela", "Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento", "Neuroriabilitazione e neuroscienze dell’età evolutiva", "Riabilitazione cognitiva", "Assistente analista del comportamento", "Neuropsicologia dell’Età Evolutiva", "Logopedia in Età Evolutiva", "Criminologia Clinica e Scienze Forensi", "Dietologia e Nutrizione", "Medicina d’Emergenza/Urgenza e Pronto Soccorso", "Medicina Estetica e Rigenerativa", "Psicologia Scolastica".

LE PROPOSTE PEGASO

Proposte che si aggiungono a quelle già disponibili presso le sedi cuneesi e imperiesi di Pegaso e Mercatorum. Sotto le insegne della prima figurano ad oggi ben 12 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; le "triennali" in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione; le "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza, Linguistica Moderna) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite una piattaforma di e-learning dedicata, insieme a 131 master, a 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.

LAUREE E MASTER MERCATORUM

Con Mercatorum sono invece accessibili percorsi triennali in Comunicazione e Multimedialità, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Sociologia e Innovazione, Design del Prodotto e della Moda, Gastronomia Ospitalità e Territorio, Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Lingue e Mercati, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Management e Relazioni Internazionale per lo Sviluppo Economico. La modalità telematica seguita dai tre atenei rende possibile frequentare corsi universitari anche senza la presenza fisica in aula: opportunità che agevola i lavoratori in difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ai giovanissimi e adulti, neodiplomati e professionisti già affermati, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele offrono una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e nei modi più consoni con un’ampia e articolata offerta tra corsi di laurea, master, esami singoli e corsi di "lifelong learning", applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare le sedi di Pegaso di Cuneo (via Emanuele Filiberto 3, tel. 0171/292348), Alba (piazza Michele Ferrero 3, tel. 0173/209.209) e Bra (piazza Caduti per la Libertà 20, tel. 0172 414862), oppure scrivere alle e-mail Ecpcuneo@unipegaso.it e eipoint.cuneo@unimercatorum.it.