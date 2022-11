Coronavirus: calano tamponi e nuovi contagiati in regione provincia, stazionario il tasso di positività

Anche oggi il numero dei nuovi contagiati dal Covid è piuttosto elevato in regione e nella nostra provincia. Sono infatti 1.085 in Liguria e, di questi 151 in provincia di Imperia, 143 nel savonese, 622 a Genova e 169 a La Spezia.

Numeri inferiori rispetto a ieri ma con un ribasso anche nella quantità di tamponi eseguiti, 5.710, dei quali 1.021 molecolari e 4.689 antigenici rapidi. In lieve aumento il tasso di positività, oggi al 19,01%, una manciata di centesimi in più di ieri.

Cala a livello regionale il numero dei pazienti ricoverati, 327 (-2) e di questi ne rimangono 10 (-3) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 40 le persone ricoverate (+1 rispetto a ieri) e di queste 4 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).

Oggi si registrano 4 morti in regione (uno a Sestri Levante, uno ad Albenga e 2 al San Paolo di Savona) mentre crescono ancora le persone in isolamento domiciliare: 8.425, ovvero 332 più di ieri.

