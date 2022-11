Ventimiglia: controllo migranti in giro per la città, 7 dormivano e bivaccavano all'ex hotel Splendid

Mattinata di controlli delle forze dell’ordine, questa mattina a Ventimiglia, tra la stazione ferroviaria e l’ex hotel Splendid di via Roma dove, alcuni residenti della zona avevano segnalato la presenza di migranti che occupavano la ex struttura ricettiva.

Si è trattato di un normale controllo che avviene regolarmente sul territorio comunale della città di confine, dove la presenza dei migranti è sempre particolarmente importante e dove i profughi, con il freddo che è arrivato, cercano luoghi dove poter dormire.

All’interno dell’ex albergo sono stati trovati 7 extracomunitari che sono stati poi portati in commissariato per i controlli del caso. Altre verifiche sono state fatte in stazione mentre le condizioni igienico-sanitarie dei migranti erano davvero precarie.