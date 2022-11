Le poste di Arma di Taggia scelte come prima sede in Liguria per il progetto Polis

L’ufficio postale di via Blengino 43, a Taggia è stato scelto come prima sede in Liguria nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” e sarà quindi interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Arma di Taggia consentirà lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione a disposizione dei cittadini attraverso i canali fisico- digitali dell’Azienda. L’ufficio postale diventerà uno sportello unico dove i cittadini di Taggia potranno richiedere numerosi servizi: carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili, certificati giudiziari, Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica, rilascio patente nautica e denuncia e richiesta duplicati patente.

“Il nostro obiettivo è guidare la transizione digitale del Paese fornendo assistenza ai clienti, con personale dedicato – ha dichiarato l'Ad Matteo Del Fante - Sono circa 11 milioni le persone che hanno bisogno di essere supportate, di questi, 6 milioni hanno più di 65 anni”.

“Per noi gli uffici hanno un ruolo cruciale. È una rete potentissima, un brand consolidato che ci consente di arrivare in modo capillare sul tutto il territorio. Gli uffici postali sono per i comuni più piccoli spesso l'unico presidio istituzionale” - conclude Del Fante.

Gli interventi di manutenzione non riguarderanno solo gli uffici postali, ma anche gli spazi esterni.

“In molti comuni davanti agli uffici postali abbiamo ampie aree: intendiamo dedicarle a spazi sociali. All'esterno degli uffici istalleremo armadi digitali con i quali erogare servizi con un'operatività 24 ore su 24”– ha detto Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane.

Accanto agli uffici postali inoltre saranno installate delle colonnine di ricarica e 8 siti in Liguria saranno trasformati in spazi di co-working. Tutti gli spazi saranno interconnessi tra di loro e costituiranno un’unica rete digitalizzata e smart.

Poste Italiane continuerà a garantire ai cittadini di Taggia i servizi postali e finanziari attraverso l’ufficio postale in Piazza Spinola 4 che per l’occasione prolungherà l’apertura dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05. Il sabato verrà mantenuto il consueto orario, dalle 8.20 alle 12.35.

Nella sede sarà disponibile anche una sala consulenza e l’ATM Postamat dove oltre ai prelievi automatici di denaro, si potranno effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

A disposizione dei cittadini anche l’Ufficio Postale di Via Due Cammini, 3 aperto il martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45