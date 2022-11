Ecco la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo in versione 3.0: pronta l'applicazione per cellulari e tablet

L'applicazione è uno strumento per avere subito tutte le informazioni diocesane sott'occhio. Dal calendario diocesano al materiale pastorale scaricabile per le nostre attività.

Inoltre sarà il mezzo privilegiato per le comunicazioni di novità e avvisi importanti attraverso il sistema delle notifiche push. Infine potrà essere utilizzato per la prenotare la propria partecipazione agli eventi diocesani e assistere in streaming a quelli che verranno trasmessi.

"E' un inizio - dicono dalla Diocesi - guardatela con il cuore perchè è il materiale con cui è stata fatta". Ovviamente è presente una versione per iOS e una per Android. e funziona sia su Smartphone che su Tablet.