Bordighera: l'11 dicembre la presentazione della mappa per far conoscere Borghetto San Nicolò

Una mappa per far meglio conoscere Borghetto San Nicolò, la sua storia e le sue 28 porte dipinte da vari artisti con tema 'la propria visione della Natività o del Presepe': è la nuova iniziativa promossa dall’associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle. Creata su progetto grafico a cura di Simona Alborno-Cartabianca con testi di Silvia Villa ed illustrazione di Marta Laveneziana, è stata realizzata anche grazie al sostegno dell’Amministrazione di Bordighera.

In 2.000 copie con testi in italiano ed inglese, la cartina illustrata è da questi giorni disponibile presso l’Ufficio IAT in anteprima rispetto alla sua presentazione ufficiale, che avverrà domenica 11 dicembre alle 15 a Borghetto San Nicolò nel corso di “Presepi int’i carugi”, evento che vedrà artisti 'en plein air' e, quest'anno, anche un percorso teatralizzato per adulti e bambini tra musica e pittura alla scoperta delle 'Porte dipinte'. Dalla lettura della mappa emergono vicende storiche, leggende, curiosità e l’itinerario culturale creato da importanti personalità del luogo, che hanno rappresentato scene di presepi o natività ciascuno secondo la propria sensibilità: una suggestiva galleria a cielo aperto da scoprire lasciandosi guidare di carugio in carugio.

“Un bellissimo progetto, ora realtà, che risponde perfettamente a due obiettivi a cui stiamo lavorando da inizio mandato. Il primo è valorizzare i borghi cittadini, un’attività che stiamo portando avanti sia con interventi di riqualificazione urbana sia ponendone in luce i tanti tesori culturali e paesaggistici.” commenta l’assessore Melina Rodà. “Il secondo è mettere a disposizione di cittadini, turisti ed operatori tutti quei materiali promozionali che sono fondamentali per far conoscere la bellezza e le opportunità offerte da Bordighera e che purtroppo fino a quattro anni fa quasi non esistevano. Per questo, con l’accordo del Tavolo del Turismo, abbiamo voluto sostenere il progetto dell’associazione Voci e Note sotto le stelle: è un passo ulteriore nel percorso che abbiamo iniziato con il nuovo IAT, le mappe della città e dei sentieri, i folder dedicati alle ville e ai giardini, le brochure fotografiche. Grazie a Voci e Note sotto le Stelle, per questa e tutte le altre iniziative con cui da quasi vent’anni si impegna per Borghetto San Nicolò”.

"Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare avanti questo progetto che aiuterà la frazione di Borghetto San Nicolò, da sempre poco valorizzata, a Rinascere a Colori, per noi che da anni mettiamo impegno ed entusiasmo nel creare nuovi progetti, grati all'amministrazione per l'appoggio a tutte le nostre iniziative". dichiara l'associazione. Il sostegno economico stanziato a favore dell'iniziativa da parte dell’Amministrazione Ingenito ammonta a 1.570 euro, finanziati con l’imposta di soggiorno.​