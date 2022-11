Ventimiglia: venerdì sera al Teatro Comunale lo spettacolo 'Il Raccolto' per la giornata contro la violenza sulle donne

Venerdì alle 21, al Teatro Comunale di Ventimiglia, in occasione della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, l'associazione ‘Noi4you – sportello di ascolto e aiuto alle donne’, con il Patrocinio del Comune di Ventimiglia, promuove lo spettacolo teatrale “Il Raccolto" di Giorgia Brusco, messo in scena da ‘I cattivi di cuore’.

In scena la stessa Giorgia Brusco, Chiara Giribaldi, Federica Chichi ed Ilaria Pettinelli; regia di Gino Brusco. Due sorelle, cresciute all’ombra di una madre tanto ingombrante quanto anaffettiva, attenta più alle regole di una piccola comunità ipocrita, nella quale tutti scrutano nelle vite degli altri per poterne sparlare e puntare un dito accusatore contro chi quelle regole non rispetta. Il tutto all’ombra di un onnipresente Don Vincenzo che, nel curare le vicende dei suoi parrocchiani, in qualche modo ne indirizza le esistenze su canali nitidamente segnati. Beatrice, la figlia maggiore, è delle due la più giudiziosa, la più seria, quella che sembra più rassegnata ad una vita di sacrificio e doveri, che accetta le regole imposte come un destino al quale non ci si può sottrarre.

Al termine della rappresentazione, seguirà dibattito. Biglietti: prevendite disponibili presso il negozio ‘Farina calzature’ in via Ruffini a Ventimiglia e gelateria ‘Coco's’ di Bordighera o la sera stessa al Teatro Comunale. Costo del biglietto 10 euro.