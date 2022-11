Sanremo: incidente alla Vesca, auto svolta e si scontra con uno scooter, 46enne lievemente ferito (Foto)

Incidente stradale, questa sera poco prima delle 18 sulla statale Aurelia all’altezza della Vesca a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione eseguita dalla Polizia Municipale una donna, al volante di una Opel Corsa, ha svoltato a sinistra mentre stava procedendo in direzione Arma di Taggia.

In quel momento sopraggiungeva un uomo di 46 anni su uno scooter che si è scontrato con l’auto. L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità mentre ora gli agenti della Municipale dovranno stabilire le responsabilità dell’incidente. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

(Foto di Tonino Bonomo)