Viabilità: i cantieri della prossima settimana sull'autostrada dei fiori tra Ventimiglia e Savona

Ecco i cantieri della prossima settimana che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul Tronco A10 (Savona/Ventimiglia-confine francese).

Direzione Italia

- Tra Spotorno e Savona, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta dal km 52+260 al km 49+375 dal 21/11/2022 al 25/11/2022

- Tra Albenga e Borghetto S.S carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 76+305 al km 73+550 dal 21/11/2022 al 27/11/2022

- Tra Andora e Borghetto Santo Spirito, dal km 84+000 al km 80+840 chiusura della corsia di marcia per sostituzione barriere di sicurezza dal 21/11/2022 al 27/11/2022

Direzione Francia

- Tra Savona e, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento della galleria Fornaci dal km 49+375 al km 52+260 dal 21/11/2022 al 25/11/2022

- Tra Borghetto S.S e Albenga carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta dal km 73+550 al km 76+305 per adeguamento galleria Piccaro dal 21/11/2022 al 27/11/2022

SVINCOLO DI ALBENGA

Chiusura rampa in uscita per veicoli provenienti da Ventimiglia dalle 22 di Lunedì alle 5 di martedì prossimi