Vallecrosia: al via il progetto 'Industrie Musicali Band', musica d’insieme per giovani dai 12 ai 18 anni

Dare la possibilità ai giovani di unirsi e condividere un percorso di crescita e cultura uniti tra loro. È questo l'obiettivo principale del progetto ‘Industrie Musicali Band’ lanciato dall’associazione di promozione sociale Industrie Musicali grazie al contributo di ACEB.

“Il laboratorio permetterà – si spiega nel comunicato - di prendere parte ad una vera e propria band, il tutto seguito dal Maestro Renzo Lanziani e tutto il corpo docenti, che si occuperà di preparare i ragazzi attraverso un percorso teorico-pratico, dove verrà fornito tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto. Gli incontri si svolgeranno principalmente il sabato mattina, la durata prevista è di 2 ore ed i gruppi coinvolgeranno contemporaneamente batteristi, bassisti, tastieristi, chitarristi e cantanti.

La finalità del laboratorio sarà quella di portare i giovani musicisti ad esibirsi in pubblico come una vera e propria band in varie manifestazioni che le Industrie Musicali organizzeranno nell'anno 2023. Un'altra finalità non meno importante è quella di infondere in loro lo spirito di fare musica insieme, imparando ad ascoltare e a collaborare.

Le motivazioni dell’iniziativa sono molteplici. Il territorio della provincia è adatto per sviluppare professionalità artistiche ed incentivare i giovani nel condividere un percorso con altri musicisti, a motivo degli elevati flussi turistici e dell'importanza del settore artistico per il benessere delle persone. Mancano però strutture e professionalità formate. Gli istituti risultano carenti di progetti che diano la possibilità a musicisti di unirsi, confrontarsi, conoscersi e sperimentare esperienze. Inoltre le realtà strutturate esistenti nel panorama artistico non sono abbastanza conosciute all'interno dello stesso mondo musicale.

I Comuni e i privati locali lamentano impreparazione da parte dei pochi artisti (molti amatoriali) che si offrono di organizzare eventi. I giovani, pieni di idee, non hanno gli strumenti per creare qualcosa di nuovo e per promuovere la strutturazione di spazi e di manifestazioni, oltre che per avviare collaborazioni con enti pubblici e privati. Da parte dei giovani musicisti questa situazione conduce a una grave precarietà che li porta a dover considerare la musica solo come un hobby o a emigrare, principalmente in Francia, segnando una grave perdita per il nostro territorio. Per far si che gli artisti investano su di sè e sul territorio è necessario un percorso centrato sullo sviluppo di competenze.

Le tempistiche seguiranno questo seguente iter: nel mese di novembre '22 inizierà la selezione delle candidature al percorso formativo che procederà fino alla fine di novembre '22. A Gennaio '23 inizierà il percorso in aula. Le lezioni si svolgeranno al sabato dalle 10.00 alle 12.00 presso i locali dell' APS Industrie Musicali. Durante il percorso sarà presente un tutor che sosterrà i giovani nello studio e sarà loro riferimento per le esercitazioni che dovranno realizzare a casa. Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso”.