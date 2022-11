Giornata contro la violenza sulle donne, flash mob di Noi4You di Mentone alla plage des Sablettes

L’associazione Noi4You di Mentone organizzerà, il 25 novembre alle 17, un flash mob in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Si terrà alla plage des Sablettes a Mentone.

Una nuova iniziativa dello sportello di aiuto e di ascolto contro la violenza aperto, lo scorso 1° ottobre, presso il ristorante "La belle escale" per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne e ricordare che “Uniti, mano nella mano, siamo più forti”.

“Ci ritroveremo alle 16.30 presso la nostra sede, che è il ristorante ‘La belle escale’, e alle 17 alle Sablettes faremo un flash mob come manifestazione durante la giornata contro la violenza sulle donne. Abbiamo deciso di farlo alle 17 perché è una fascia oraria in cui c’è ancora luce e soprattutto perché le altre associazioni, sia in Francia che in Italia, come per esempio Noi4You di Bordighera, hanno già organizzato delle iniziative per quel giorno. Per esempio Noi4You farà una serata teatrale mentre in Francia alle 19, sempre alle Sablettes, ci sarà un incontro con Plus Jamais 06, che è l’altra associazione che si occupa della violenza sulle donne, e quindi abbiamo pensato che alle 17 potesse essere un buon momento per essere tutti insieme e il più possibile numerosi” - fa sapere Marta Raschetti, presidente di Noi4You di Mentone - “Indosseremo tutti qualcosa di giallo, visto che è il colore della nostra associazione, ci terremo per mano, poi metteremo della musica e faremo delle foto. Un modo per farci vedere, farci notare e dare un segnale un po’ forte, quindi più saremo, meglio è“.