Pornassio, apre il ponte sul torrente Arroscia sulla strada che porta a Mendatica, Montegrosso Pian Latte e Cosio d'Arroscia

"Il nuovo ponte sul torrente Arroscia, a Pornassio, sarà aperto in piena sicurezza venerdì prossimo alle 12". L'annuncio è del Presidente Claudio Scajola, che ha comunicato ai sindaci dei Comuni interessati (Pornassio, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Cosio d'Arroscia) il completamento dell'opera sulla Strada provinciale 3 dell'Alta Valle Arroscia.

Il restyling dell'infrastruttura in frazione Ponti, eseguito dalla ditta incaricata dalla Provincia, l’Euroedil di Rezzo, ora consente il doppio senso di circolazione grazie al rifacimento e allargamento a 6,50 metri del piano viabile (in precedenza la larghezza era di soli 4 metri). Gli interventi, che hanno anche permesso l’adeguamento delle barriere protettive, complessivamente hanno avuto un costo di 150 mila euro e sono durati un paio di mesi, come da bando di gara.

L’Amministrazione provinciale, in accordo con i Comuni coinvolti, per limitare i disagi dovuti alla chiusura del ponte causata dal cantiere, nella frazione di Pornassio ha garantito un servizio in caso di emergenza grazie alla presenza notturna di un ambulanza della Croce Bianca sino al termine dei lavori.

Il Presidente Claudio Scajola dice: "In accordo con gli amministratori e con la comunità locale abbiamo eseguito gli interventi riducendo al massimo i disagi e rispettando i tempi previsti. L’opera realizzata è assai importante per la viabilità di tutta la vallata".