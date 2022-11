Ospedaletti: ripresi lunedì i lavori per il restyling del tratto a Levante della Pista Ciclopedonale di Ospedaletti

Sono ripresi lunedì i lavori per completare il rifacimento del fondo e altri interventi sul tratto a levante della Pista Ciclopedonale di Ospedaletti.

Durante tutta l'estate e anche nel corso della calda prima parte di questo autunno, la 'ciclabile' è rimasta aperta e totalmente fruibile. Adesso i lavori sono ricominciati e proseguiranno sino al termine del programma.

E' stato così riattivato il by-pass di circa 150 metri che permette ai ciclisti di riprendere la pista in sicurezza grazie all'impianto semaforico provvisorio che regola il traffico in via Cavalieri di Malta, riservando una carreggiata ai ciclisti e una ai mezzi motorizzati.