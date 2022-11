Bordighera: da oggi consentita l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento

Il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha oggi firmato l’ordinanza con cui viene autorizzata, in deroga a quanto stabilito dalla normativa, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale a partire dalla data odierna fino al giorno 21 novembre 2022 compreso, con il limite massimo di 4 ore giornaliere. Questo in considerazione, tra l’altro, del peggioramento delle condizioni meteo con abbassamento delle temperature che è stato previsto per il fine settimana.

Il Sindaco invita la cittadinanza al senso di responsabilità affinché sia attuato con oculatezza ogni possibile provvedimento volto al contenimento dei consumi energetici.​