Ventimiglia: sabato prossimo a Sant'Agostino conferenza Lions su ‘Alberi monumentali tra natura e cultura’

In occasione della 59a Charter, nel contesto dei service promossi a tutela dell'ambiente, sabato prossimo alle 16.30 alla Sala Capitolare della Chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia, si terrà la conferenza dal titolo ‘Alberi monumentali tra natura e cultura’, valori storici ed ambientali dei grandi alberi.

Elia Fontana, Ettore Benedetti, Marco Macchi illustreranno cosa significhi monumentalità degli alberi; incuriosiranno i presenti con racconti di alberi, religione, storia e tradizione ed infine ci faranno scoprire una sorpresa del nostro territorio.

“Un’occasione per confermare l'impegno del nostro club – evidenziano gli organizzatori - come quello dei Lions di tutto il mondo, a conservare il nostro pianeta, per salvare l'umanità”.