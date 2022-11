Quali sono i vantaggi del noleggio auto a lungo termine?

Oggi si sente spesso parlare di noleggio auto a lungo termine, ma sono ancora numerosi gli automobilisti che non conoscono questa opzione. In sintesi estrema, funziona così: chi ha bisogno di un'auto, invece di acquistarla, la noleggia direttamente dall'azienda per un determinato periodo di tempo, pagando un canone mensile. Inoltre, il contratto prevede un chilometraggio massimo, che non deve essere superato.

Al termine del contratto, l'auto verrà restituita alla concessionaria, che rimarrà dunque proprietaria del veicolo. Poi, nel caso, si potrà continuare lungo questa strada noleggiando un'altra vettura. I vantaggi offerti dal noleggio a lungo termine sono molti e vari, quindi è opportuno approfondirli, anche perché i benefici economici sono davvero notevoli.

Ampia selezione di veicoli

Quando noleggi un'auto a lungo termine, avrai accesso ad un'ampia selezione di veicoli. Ciò è particolarmente vantaggioso se hai bisogno di un tipo specifico di vettura per il tuo lavoro, per il tuo stile di vita, o se semplicemente ti piace un modello più di un altro. Inoltre, oggi sul web si possono trovare molte offerte noleggio a lungo termine, in grado di andare incontro a qualsiasi necessità, dalle utilitarie fino alle vetture elettriche.

Convenienza sul lungo periodo

Il noleggio auto a lungo termine può essere un'opzione conveniente per coloro che hanno bisogno di un veicolo per un lungo periodo di tempo. La tariffa mensile per il long term rent è inferiore se messa a confronto con le tariffe del classico noleggio auto. Inoltre, come scopriremo fra poco, i vantaggi economici non finiscono qui.

Nessun costo di manutenzione

Un altro vantaggio del noleggio auto a lungo termine è il seguente: non ci sono costi di manutenzione ordinaria o straordinaria associati al veicolo. La manutenzione e la riparazione della vettura sono a carico della società di noleggio, quindi non dovrai preoccuparti di nessuna spesa imprevista. Inoltre, il contratto di solito copre anche il cambio pneumatici, l'immatricolazione, la polizza assicurativa RCA e molto altro ancora.

Termini flessibili

I contratti di noleggio auto a lungo termine sono solitamente molto flessibili, quindi puoi adattarli alle tue esigenze specifiche. Ad esempio, puoi scegliere la durata del periodo di noleggio, il limite di chilometraggio e se vuoi includere o meno l'assicurazione nel contratto. Va poi detto che quest'ultimo, a seconda delle opzioni proposte dalla concessionaria, può essere espanso includendo anche altre voci extra. Questa flessibilità, dunque, ti consente di personalizzare l'accordo in base al tuo budget e alle tue esigenze.

Nessuna svalutazione del veicolo

In secondo luogo, bisogna sottolineare un fatto altrettanto importante, a livello economico: il noleggio a lungo termine non comporta alcun deprezzamento del veicolo, dato che l'auto resta di proprietà della concessionaria. Quando si acquista un'auto, non appena si esce dal concessionario, il suo valore inizia a diminuire rapidamente e continua a farlo nel corso degli anni. Al contrario, quando si noleggia un'auto per un lungo periodo di tempo, il suo valore rimane stabile, in quanto la concessionaria finirà per venderla a un altro cliente al termine del renting. In sintesi, si risparmiano cifre notevoli.