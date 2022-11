I Migliori Giochi Da Casinò Per Fare Scommesse Crittografiche

I casinò online che accettano scommesse crittografiche aprono un mondo illimitato di opportunità di vincita.

Fare la scommessa giusta al momento giusto può sbloccare vincite crittografiche, bonus ed esperienze VIP uniche. Tuttavia, scegliere il miglior gioco da casinò per te non è facile. Le versatili offerte di giochi nella maggior parte dei casinò online tendono a confondere invece di incitarti.

Sappiamo quanto sia difficile scegliere un gioco da casinò. Quindi, abbiamo compilato un elenco dei migliori giochi con scommesse crittografiche in cui puoi divertirti e, con un po' di abilità e fortuna, persino vincere premi appetitosi.

Continua a leggere per scoprire dove fare la tua prossima scommessa crittografica!

Blackjack

Troverai Blackjack disponibile in numerose versioni in quasi tutti i casinò online. La parte migliore di questo gioco è che ha uno dei margini della casa più bassi in un casinò.

Il vantaggio della casa rappresenta la percentuale di ogni scommessa che la piattaforma di gioco prevede di mantenere a lungo termine. Quindi, minore è il vantaggio della casa, maggiori sono le possibilità di vincita per il giocatore.

Trova un gioco di Blackjack con un margine della casa basso e utilizza la strategia di base, indipendentemente dalla tua esperienza.

Questa strategia richiede di prendere la decisione corretta per ogni mano. È solo matematica di base, davvero. Tutto quello che devi fare è confrontare il totale nella tua mano con le carte del banco. Quindi, a seconda del valore più atteso, puoi effettuare le tue scommesse crittografiche.

Videopoker

Il video poker è un gioco divertente che la maggior parte dei casinò crittografici ha nelle loro offerte. A differenza del Blackjack, il poker richiede più abilità, esperienza e calcoli veloci. Tuttavia, ottieni migliori probabilità di vincita e i premi potrebbero superare di gran lunga la pressione che senti quando giochi una buona mano.

Alcuni dei migliori giochi di video poker offrono un'alta percentuale di rimborso, specialmente quando hai una buona strategia.

I giocatori esperti fanno affidamento sul calcolo della probabilità di ottenere una carta specifica a seconda delle mani correnti e precedenti. Ci vuole tempo, prove e fallimenti per arrivarci. Tuttavia, una volta presa la mano, sarà difficile lasciare il tavolo.

Slot

Giocare alle slot richiede un'esperienza di gioco da casinò diversa rispetto al video poker o al Blackjack. Qui, hai bisogno di molta pazienza e perseveranza invece di calcolare e anticipare la prossima carta del dealer. In altre parole, speri che il Dio della fortuna ti guardi alle spalle ad ogni giro che giochi.

Cerca giochi di slot con un taglio alto, che probabilmente comporteranno pagamenti più elevati. Fai la tua scommessa sulle criptovalute e gira il gioco, costruendo un libro paga significativo. Quindi, mentre vai avanti, puoi aumentare le tue scommesse per la possibilità di vincite più elevate.

Craps

I dadi potrebbero intimidire molti perché puoi fare una scommessa sbagliata e uscire immediatamente dal gioco. Alcuni casinò online offrono la versione digitale dei dadi del mondo reale con la stessa atmosfera elettrizzante. Inoltre, arriva senza la pressione degli astanti che ti guardano alle spalle e giudicano la tua prossima mossa.

Con i dadi, è tutta una questione di serie che puoi trattenere o scappare. Se è una serie negativa, vorrai uscirne il prima possibile. D'altra parte, una buona serie di vincite può aumentare significativamente i tuoi guadagni e aiutarti a vincere alla grande anche con la più piccola scommessa criptata.

Baccarat

I giocatori di casinò hanno una relazione difficile con il Baccarat. Se sei stato in giro per le piattaforme di gioco d'azzardo per un po', o lo ami o lo odi. Il motivo per cui alcuni giocatori lo evitano è che il Baccarat è principalmente un gioco di indovinelli. A nessuno piace perdere diverse ipotesi di fila poiché rompe la loro fiducia.

Nel Baccarat, il dealer e il giocatore ottengono una mano ciascuno. Successivamente, calcolano il punteggio di ogni mano, sommando i valori delle carte e ignorando la prima cifra. È matematica di base con meno pressione rispetto ai giochi sopra.

Tuttavia, questo gioco è l'ideale per gli high roller che fanno scommesse crittografiche sostanziali. Infine, simile al craps, il Baccarat consiste nell'ottenere una buona serie di vittorie ed uscire con una vincita alta.

Roulette

Quando le persone pensano ai giochi da casinò, quasi istantaneamente immaginano un tavolo da roulette nella loro testa. Questo popolare gioco è in circolazione da secoli ed è passato senza soluzione di continuità dai casinò tradizionali alle piattaforme di gioco online.

Oggi, quasi tutti i casinò criptati rispettabili hanno almeno una delle due principali versioni della Roulette, europea e americana. Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme ha entrambe e successive varianti del gioco.

La roulette è il gioco perfetto per i giocatori di casinò dal ritmo lento che amano prendersi il proprio tempo con una scommessa criptata. È un gioco d'azzardo e pochissimi calcoli. In generale, la roulette americana attrae più giocatori della roulette europea, grazie al suo vantaggio della casa più alto.

Tuttavia, entrambe le versioni sono giochi da casinò entusiasmanti per le scommesse crittografiche.