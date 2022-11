Sanremo: dopo anni di silenzio il caso dei pannelli fotovoltaici di Bussana Mare arriva in consiglio comunale (video)

Il caso dei pannelli fotovoltaici abbandonati da anni nel parcheggio di Bussana Mare è uno degli esempi più classici di epilogo ‘all’italiana’ che la nostra provincia abbia mai conosciuto. L’impianto giace tristemente da tempo con i fili penzolanti e i pannelli impolverati da quando Area24 ha abbandonato il progetto di recuperare energia dal fotovoltaico per l’illuminazione della pista ciclopedonale.

Dopo anni di silenzio il caso è arrivato in consiglio comunale grazie all’interpellanza presentata dal consigliere Andrea Artioli durante il question time dell’ultima seduta chiedendo la risposta dell’assessore alle Società Partecipate Massimo Rossano.

“Dal 30 marzo 2021 non è più nella disponibilità di Area24 - ha dichiarato l’assessore Rossano in consiglio - i liquidatori sono stati impossibilitati a effettuare investimenti per rendere gli impianti funzionanti e produttivi”.

La discussione in consiglio comunale