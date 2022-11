Airole, il sindaco Odoero: "Nuovo servizio medico di osteopatia per la popolazione del paese e della vallata del Roja"

Ad Airole prende il via un nuovo servizio medico di osteopatia. Il Comune ha infatti stipulato una convenzione per concedere l’uso dei locali dell’ambulatorio medico al dottor Gregoire Sineau per poter svolgere il nuovo servizio medico di osteopatia. Ad oggi l’ambulatorio medico di via Matteotti è utilizzato dal dottor Trucchi, medico di famiglia, con cadenza settimanale per le visite dei pazienti assistiti del servizio sanitario locale ma grazie alla delibera, n. 35 del 26 settembre scorso, di Consiglio comunale potrà essere usato anche per l’osteopatia.

“Il dottor Sineau Gregoire ha conseguito un diploma in Osteopatia presso la scuola di Eurosteo di Aix en Provence in Francia, lavora con persone di tutte le età (bambini, adulti, anziani, donne incinte, sportivi...) mediante terapie manuali dolci, complementari alla medicina classica e alla fisioterapia, e tratta problemi strutturali e meccanici del corpo umano. Si occupa, in particolar modo, dei disturbi meccanici della schiena e del bacino, dei problemi di postura e dei problemi riscontrabili durante la gravidanza (dolori del bacino, dolori muscolo articolari, sciatalgia, dolori all'osso sacro). Adatta le tecniche in funzione del paziente, da tecniche strutturali a viscerali e cranio-sacrali" - fa sapere il sindaco di Airole Maurizio Odoero.

"L'Amministrazione ha voluto, con la firma della convenzione, implementare i servizi alla popolazione di Airole e dell’intera vallata del Roja permettendo ai vari pazienti di accedere direttamente per le visite all’ambulatorio medico comunale di via Matteotti, posto vicino al parcheggio dell’omonima via, alla stazione di ricarica delle auto elettriche, al Postamat, alla casetta/erogatore dell’acqua e alla piazza principale del paese, garantendo al contempo ulteriore visibilità e fruizione del Borgo “Bandiera Arancione” e della sua offerta turistica e commerciale all’intera Val Roja italiana e francese” - sottolinea il primo cittadino - “Il servizio inizierà venerdì 18 novembre dalle 10 alle 17 presso l’ambulatorio medico di Airole con una giornata dimostrativa di prova/consulto completamente gratuita e in seguito si potranno fissare gli appuntamenti direttamente con l’osteopata per le successive sedute e visite”.