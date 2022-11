Differenziata nel comprensorio Intemelio: per ora 'vince' sempre Bordighera, a breve parte il nuovo servizio a Rocchetta e Seborga

“Stiamo lavorando con grande attenzione attorno al progetto dei 18 comuni ma, per il momento abbiamo messo in stand-by le attrezzatura di grande interesse economico per la raccolta differenziata a Ventimiglia, fino al 15 dicembre ovvero la data prevista per la sentenza del Consiglio di Stato, sui ricorsi contro l’assegnazione fatta alla Teknoservice”.

Sono le parole del direttore esecutivo del progetto DEC della ‘Piemef’, Alessandro Ceccarelli, società di ingegneria che si occupa di redazione di piani di smaltimento rifiuti e progettazione igiene urbana per pubbliche amministrazioni. A brevissimo partirà l’attuazione del nuovo appalto in due comuni tra i 18 del comprensorio intemelio. Si tratta di Rocchetta Nervina e di Seborga, dove partirà una campagna d’informazione agli utenti anche se non sono ancora previste le isole ecologiche informatizzate, al momento consegnate solo per Ventimiglia. Negli altri dove sono previste sono state al momento stoppate, in attesa della sentenza.

Al momento sono arrivati i materiali (mastelli e altro) per la raccolta differenziata ‘porta a porta’, che andranno normalmente in essere, comunque vada l’appalto. I dati della raccolta differenziata sono cambiati in positivo in queste ultime settimane, con piccoli miglioramenti che potranno decisamente aumentare con le nuove attrezzature, già previste nel progetto. “Siamo fiduciosi – prosegue Ceccarelli – visto che stiamo lavorando con una buona squadra con cui interveniamo all’unisono ed è una cosa molto positiva per il futuro”.

La città del comprensorio che è da tempo leader rimane Bordighera che, a oggi, fa segnare il 78,91% di differenziata. Un dato molto positivo per la città delle palme che, da tempo è partita con il sistema che garantisce ottimi risultati. Dietro Bordighera troviamo Camporosso, che si attesta al 61,07% mentre sopra il 50 troviamo solo altri due Comuni: Rocchetta Nervina (53,67%) e Vallebona (53,48%). Gli altri sono tutti al di sotto e, tenuto conto che si tratta di Comuni con pochi abitanti che solitamente riescono a tenere una buona percentuale di differenziata, il dato è purtroppo molto negativo.

Nel dettagli troviamo (in ordine alfabetico): Airole con il 35,87%, Apricale 25,26%, Castelvittorio 44,69%, Dolceacqua 29,44%, Isolabona 32,63%, Olivetta San Michele 39,15%, Ospedaletti 47,94%, Perinaldo 30,92%, Pigna 36,73%, San Biagio della Cima 24,10% (il dato più basso del comprensorio), Seborga 39,84%, Soldano 35,64%, Vallecrosia 33,70% e Ventimiglia 29,67%.

“Miglioramenti si sono notati sullo spazzamento, in particolare a Ventimiglia – ci ha detto Ceccarelli – anche grazie all’interessamento della Teknoservice che ha instaurato un servizio suppletivo in merito e i fatti, almeno su questo, iniziano a darci ragione”.

Un dei problemi gravi della città di confine riguarda l’abbandono sconsiderato di chi vive a Ventimiglia e non paga la Tari. Anche molti migranti continua a gettare immondizia ovunque e non è facile, fino all’attuazione del bando, riuscire a risolvere la situazione. “Nei piccoli comuni dell’entroterra – va avanti Ceccarelli – c’è cauto ottimismo perché, sul piano operativo troviamo molti meno problemi. Abbiamo anche inserito due nuove figure professionali sul posto, che lavorano insieme all’Ing. Barla per poter sopperire al controllo di ben 18 comuni”.

Tornando ai due Comuni che sono in procinto di attuare il bando, Rocchetta Nervina partirà il 15 novembre mentre per Seborga il giorno dopo. Locandine e comunicazioni agli utenti sono già in stampa e, dopo i primi due piccoli comuni, si partirà velocemente anche negli altri. Ovviamente ognuno scatterà secondo il progetto, tra servizi ‘porta a porta’ e cassonetti.

Le attrezzature, tra cui le isole informatizzate, sono già arrivate a Ventimiglia e saranno installate a breve, ma ne sono previste altre che verranno fatte arrivare solo dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, come deciso dalla ‘Piemef’, che è Direttore di Esecuzione del Contratto.