Ventimiglia: 80 migranti respinti ogni giorno al confine mentre sono 250 quelli che mediamente stazionano in città

Sono circa 80 i migranti respinti ogni giorno dalle autorità francesi al confine di Ventimiglia. La notizia è stata riportata dall’agenzia Ansa. Sono invece circa 250 gli stranieri, soprattutto magrebini, dell'Africa sub sahariana e afgani, che tentano di varcare clandestinamente il confine, assistiti dalla Caritas e da altre associazioni.

La protesta del 12 giugno 2015

E’ purtroppo di lunedì scorso l’ennesima tragedia, nella quale è morto il 19enne Ahmed Safi, afgano investito sulla A10 alla barriera di Ventimiglia, dopo essere sceso da un mezzo pesante ed aver attraversato di corsa la carreggiata in galleria.

E intanto la Francia continua a bloccare i transiti, riammettendo (ma sarebbe meglio dire respingendo) chi, tra i migranti, viene sorpreso in territorio transalpino. E, ovviamente, i profughi le tentano tutte per superare il confine, rischiando la vita è, in diversi casi, perdendola tra incidente, folgorazioni sulla linea ferroviaria, annegando o altro.

Molti anche i malviventi che approfittano della situazione, fungendo da passeur. In cambio di qualche centinaia di euro portano i migranti oltre confine o, comunque, spiegano loro come fare magari attraverso le montagne. Da tempo le autorità competenti, il Vescovo della Diocesi Mons. Suetta e le associazioni umanitarie sul territorio, accusano la Francia per il blocco al confine che, per molti anni ha tenuto in scacco la città di confine che, ancora adesso, deve fronteggiare l’emergenza.