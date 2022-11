Coronavirus: oggi 74 nuovi positivi nella nostra provincia e tasso di positività che rimane invariato al 14%

Sono 686 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, dei quali 74 in provincia di Imperia, 96 nel savonese, 386 a Genova e 130 a La Spezia. Il dato emerge a fronte di 4.625 tamponi effettuati, dei quali 885 molecolari e 3.740 antigenici rapidi. Oggi il tasso di positività si fissa al 14,83%.

Aumenta il numero regionale dei pazienti covid ricoverati, 246 (+4) e di questi 4 (=) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese ci sono 30 persone ricoverate (+1 rispetto a ieri) e di queste una in terapia intensiva (=).

Oggi si registrano due morti, uno a Sarzana e uno Savona. Crescono le persone in isolamento domiciliare, oggi 6.298, ovvero 159 meno di ieri.

Sotto il bollettino odierno