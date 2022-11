Ventimiglia, Panetta: "3,3 milioni di euro per la realizzazione del primo stralcio del piano di difesa delle spiagge” (Foto)

“Grande soddisfazione, devo dire anche personale, quale ex assessore al Demanio, che ha seguito fin dall'inizio con determinazione e credendo molto al progetto cosiddetto 'Sirito' che, grazie al lavoro degli uffici comunali, è stato inserito nell'elenco degli interventi, poi proposti dalla Giunta Regionale ed oggi finanziati per 3,3 milioni di euro, destinati alla realizzazione del primo stralcio del piano di difesa delle spiagge” - annuncia l’ex assessore di Ventimiglia, Tiziana Panetta.

“L'obiettivo, fin dall'inizio, è stato quello di ottenere un progetto che in primo luogo fosse di difesa della costa, ma che realizzasse anche un'attrazione sportiva, con la creazione di un REEF artificiale: con il primo stralcio del progetto definitivo acquisito dall'Amministrazione e relativo alla riqualificazione delle spiagge del centro abitato, primo stralcio che interessa la litorale 18-19 dal pennello P1 al Q (da Via Lamboglia all'Hotel Kaly) l'obiettivo può essere raggiunto" - sottolinea Panetta.

“Ringrazio gli uffici comunali ed i funzionari tutti per il grande e prezioso lavoro svolto, la Regione e, in particolare, il presidente Toti e gli assessori Giampedrone e Scajola per l'inserimento del progetto e il conseguente finanziamento e, infine, il Commissario per l'interesse che dedicherà al progetto stesso” - conclude Panetta.