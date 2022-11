Ventimiglia, Ino Isnardi è il nuovo coordinatore FdI: "Continuerò a impegnarmi per risolvere al meglio i problemi"

Il Portavoce provinciale Fabrizio Cravero ha nominato il nuovo coordinatore cittadino per la città di confine scegliendo Ino Isnardi, già consigliere comunale e capogruppo di Ventimiglia, storico esponente di Fratelli d’Italia.

“Il nostro partito anche a Ventimiglia, dichiara il portavoce provinciale Fabrizio Cravero, ha ottenuto nelle ultime elezioni politiche un risultato eccellente, ben al di sopra della media nazionale, e gli iscritti, simpatizzanti hanno dimostrato con tutto il loro impegno quanto Fratelli d’Italia valga a Ventimiglia. Con la nomina del nuovo coordinatore viene tracciata la linea in vista delle prossime elezioni amministrative ove il nostro partito dovrà essere protagonista con un programma elettorale che possa rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, evitando personalismi, mutuando quanto di buono Fratelli d’Italia ha dimostrato di saper fare allorquando amministra la cosa pubblica come in Regione Liguria e oggi al Governo della Nazione”.

“Auguro buon lavoro a Ino Isnardi al quale ho chiesto di essere un attento interlocutore con gli altri partiti e disposto ad accogliere nuovi iscritti, valorizzando al meglio chi già fa parte di Fratelli d’Italia in vista delle future sfide”, conclude Cravero.

“Ringrazio della nomina il portavoce Provinciale Fabrizio Cravero e, dichiara Ino Isnardi, mi impegnerò nel difficile ma non meno entusiasmante compito di coordinare il circolo di Ventimiglia, continuando a rapportarmi con i cittadini della mia città per risolvere al meglio i problemi”.