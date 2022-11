Incidente stradale, questa mattina intorno alle 6.30, all'altezza del km 103 tra San Bartolomeo e Imperia Est, direzione Ventimiglia sulla A10.

Un bilico è uscito fuori strada per cause ancora in via d’accertamento in una aiuola spartitraffico. Per fortuna non è stato coinvolto nessun altro mezzo e l’autista, leggermente ferito, è stato trasportato in ospedale.