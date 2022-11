Genova: è morto Leonardo Franza uno dei sei giovani feriti nell'esplosione di lunedì scorso a Molini di Triora

E’ morto uno dei 6 giovani investiti dall’esplosione di lunedì scorso in via Marconi a Molini di Triora. Si tratta di Leonardo Franza, 20enne e il più grave dei feriti ricoverati a Villa Scassi, centro grandi ustionati di Genova.

Leonardo era rientrato nell’appartamento in fiamme per salvare una ragazza che era svenuta e, probabilmente l’eroico atto gli è costato la vita. Si aggrava così drammaticamente un incidente che ha scosso tre comunità, quella di Molini di Triora ma anche quelle di Riva Ligure, dove Leonardo viveva e e Taggia, dove risiedono alcuni dei 6 ragazzi.

Dei quattro pazienti ricoverati a Villa Scassi tre sono stati estubati e respirano autonomamente e uno risulta stazionario in sala di rianimazione. Permane per tutti la prognosi riservata.

Giorgio Giuffra, Sindaco di Riva Ligure, ha così commentato: "È con grande tristezza che ho avuto poco fa conferma della scomparsa di Leonardo. La morte di un ragazzo così giovane lascia un senso di ingiustizia e rabbia che non trova pace. La vicinanza dell’intera Comunità di Riva Ligure va ai genitori, ai parenti, agli amici ed a tutti i conoscenti che lo stanno piangendo in questo ferale momento".

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti esprime a nome suo e di tutta la Giunta regionale profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei cinque giovani ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi a seguito dell’esplosione avvenuta in un appartamento a Molini di Triora. “Abbiamo appreso con dolore – ha detto Toti - che uno dei ragazzi non ce l’ha fatta, nonostante l’abnegazione dei medici e di tutto il personale sanitario. Alla famiglia della vittima le nostre più sentite condoglianze”.