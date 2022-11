'Caro bollette': ecco la quadruplicazione di un imprenditore locale, l'avvocato "Vedremo se si tratta di veri e propri abusi"

‘Caro bollette’, un problema che è sulla bocca di tutti e che coinvolge imprese e privati, visto che i prezzi per la corrente elettrica e per il riscaldamento sono volati alle stelle, creando non pochi problemi sul piano economico su tutta la filiera.

Conti triplicati e a volte quintuplicati stanno mettendo in apprensione tutti ma, fino a oggi ne abbiamo parlato astrattamente, su commenti e affermazioni degli interessati, senza un dettaglio specifico che, invece, oggi vi proponiamo. Si tratta di un’azienda della nostra provincia della quale, per ovvie ragioni, non divulghiamo il nome e che viene assistita da un avvocato di Sanremo, Giuseppe Mascolo.

Il legale, infatti, sta radunando una serie di clienti che si sono rivolti a lui per capire la scelta unilaterale delle aziende fornitrici di energia e se possano effettivamente praticare i rincari, oppure se si tratti di veri e propri abusi. Non è da escludere, in futuro, una azione comune.

Il caso che vi sottoponiamo (ma che può tranquillamente allargarsi a tanti altri) vede un imprenditore che, da un anno all’altro si trova a dover pagare una bolletta della corrente elettrica quadruplicata, passando da 1.612 a 6.379 euro, pur avendo fatto il tentativo di passare al ‘libero mercato’, il tanto decantato sistema di risparmio che, come si evince dalle due bollette che pubblichiamo, non c’è… anzi.

Le difficoltà si stanno facendo sentire e, anche dopo un’estate molto importante sul piano degli incassi per il settore turistico della zona, ora c’è grande preoccupazione per i mesi invernali. Non tanto per il naturale calo degli affari, quanto per le prossime bollette che vedranno rientrare anche il costo del riscaldamento, dopo un autunno tutto sommato mite e che non ha necessitato l’accensione degli impianti.

Molti sono gli imprenditori che stanno cercando di adire a vie legali per capire se esistono delle modalità per ovviare ai rincari, da molti ritenuti dei veri propri ‘abusi’ dettati dalla speculazione sul momento economico, tra post pandemia e guerra in Ucraina. L’avvocato matuziano Giuseppe Mascolo sta radunando la documentazione preparata insieme ai clienti imprenditori, per poi passare alle vie di fatto.