“#Sosbollette – Non spegneteci! - #Confcommerciocè”: scatta la campagna contro il 'caro bollette'

“#Sosbollette – Non spegneteci! - #Confcommerciocè”. Questa la campagna nazionale della Confcommercio in provincia di Imperia, attraverso affissioni murali nelle principali città della Riviera di Ponente. Una campagna di sensibilizzazione, grazie alla quale la Confcommercio Nazionale ha attirato l’attenzione del Governo sul problema dei pesantissimi rincari per le bollette di luce e gas.

Spiega il presidente della Confcommercio della provincia di Imperia Enrico Lupi: “La Confcommercio della provincia di Imperia richiama l’attenzione dei parlamentari locali, impegnandoli sul tema delle bollette e opera affinché il Governo consideri “energivore” e “gasivore” tutte le piccole e medie imprese che operano nei nostri comparti economici.

In questo senso, già il mese scorso, a seguito di una riunione del Consiglio generale della Confcommercio della provincia di Imperia, avevo inviato una lettera ai parlamentari eletti nel nostro Collegio, Edoardo Rixi e Gianni Berrino, al fine di proseguire il confronto con loro e avere riscontri e puntuali aggiornamenti dei prossimi lavori parlamentari”.

Conclude Lupi: “Proseguiamo, quindi, nel cammino intrapreso al fine di ottenere risposte concrete a sostegno degli operatori economici, chiamati ad affrontare costi insostenibili”.