Incidente a Taggia: auto sbatte contro un muro, anziano finisce all'Ospedale

Questa mattina, a Taggia, un anziano ha perso il controllo dell'auto finendo contro lo spigolo di un muro in via del Piano. Il guidatore, D.R. di 76 anni ha riportato un trauma facciale.



I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Sul posto sono intervenute le squadre della Croce Verde di Arma di Taggia, i Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. La dinamica è stata ricostruita dai Carabinieri.