Novità per la cura del tumore al Pancreas

L'iniziatiova è promossa dall'associazione Onlus nata con lo scopo di aiutare chi si trova a dover affrontare problematiche connesse con il tumore al pancreas e condividere informazioni per creare una cultura preventiva. L’evento sarà accessibile a tutti, in diretta dagli studi televisivi di Telearena e in modalità streaming sul sito http://www.larena.it e sulla pagina Facebook del quotidiano L’Arena e di Unipancreas.

Il tumore del pancreas rappresenta oggi la terza causa di morte per tumore in Italia, con un’incidenza annuale di circa 20 casi ogni 100000 abitanti, anche per la carenza di metodologie di screening e diagnosi precoce. La sua prognosi è tuttora molto severa per l'intrinseca aggressività e la complessità delle cure specifiche.

Tuttavia la ricerca offre nuove opportunità di cura. Con la polichemioterapia e le terapie a bersaglio molecolare che caratterizzano l’oncologia di precisione, la chirurgia può rimuovere il tumore con tecniche mininvasive, riducendo l’impatto dell’intervento chirurgico sulla qualità di vita dei pazienti e intervenendo anche in situazioni particolarmente delicate con le resezioni vascolari. Per migliorare la cura del paziente la Telemedicina apre nuove prospettive sia nelle fasi di preparazione all’intervento, sia nella convalescenza. Inoltre l’interesse crescente per la nutrizione quale possibile strada per prevenire l’insorgenza del tumore e sicuro coadiuvante durante le fasi della cura, spinge ad un sempre maggiore approfondimento del rapporto fra cibo e tumore.

Le tematiche saranno affrontate da un gruppo di specialisti di fama internazionale intervistati dal Dott. Mario Puliero, Direttore di Telearena.

In studio

Dott. Giovanni Butturini, Chirurgo, Ospedale Pederzoli, Presidente Unipancreas

Prof. Laura Di Renzo, Direttrice Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Università Tor Vergata, Roma

Prof. Paolo Marchetti, Ordinario di Oncologia medica, Università La Sapienza, Roma

Prof. Alessio Morganti, Ordinario di Radioterapia, Università di Bologna

Prof.ssa Francesca Dal Mas, Economista, Università Ca’ Foscari, Venezia

In collegamento streaming

Dott.ssa Alessandra Dall’Agnese, Ricercatrice, MIT, Boston

Dott.ssa Viviana Ferrari, Presidente Associazione Nastro Viola

Stefania Fisci, Socia Unipancreas

Dott. Raffaele Pezzilli, Gastroenterologo, Pronto Pancreas di Unipancreas

Dott. Giulio Rigon, Segretario Provinciale Federazione MMG

Dott.ssa Marta Sandini, Chirurgia Università degli studi di Siena

Il V Convegno Nazionale di Unipancreas è rivolto a pazienti affetti da tumore al pancreas, famigliari, care-givers, personale sanitario, medici, infermieri, nutrizionisti, dietetisti, fisioterapisti. Il pubblico avrà la possibilità di interventi in diretta, telefonando al numero 045 9600030 o inviando un messaggio al 3357309746.

Per informazioni: https://www.unipancreas.org/