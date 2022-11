Rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera, Pallanca: "Ingenito ha sempre dichiarato che i lavori andavano bene"

“Prendo atto delle dichiarazioni del sindaco Ingenito" - commenta il consigliere comunale ed ex sindaco di Bordighera Giacomo Pallanca dopo le esternazioni dell’attuale primo cittadino Vittorio Ingenito sulla Rotonda di Sant’Ampelio - “Allo stesso momento, oltre, naturalmente, a rigettare le accuse rivolte alla mia Amministrazione dall’attuale sindaco, voglio allo stesso ricordare una sequenza di eventi che sarebbe opportuno che avesse a mente: agli atti del Comune è depositata una relazione chiarificatrice del luglio 2017, firmata dai progettisti, in merito alla allora costruenda Rotonda, come riportato anche nella perizia del CTU. Inoltre, voglio ricordare a Ingenito che il 12 dicembre del 2017, a mezzo stampa, l’attuale vicesindaco, rilasciò un’intervista nella quale denunciava con dovizia di numeri una possibile situazione anomala della Rotonda. A quanto ci risulta da quella data, vale a dire dicembre 2017, l'Amministrazione Ingenito, in carica dal 2018, non si è mai attivata per verificare se la denuncia del vicesindaco corrispondesse al vero oppure no”.

L’Amministrazione Ingenito non vuole precludersi un’eventuale rivalsa nel caso in cui gli organi competenti accertino una responsabilità da cui derivi danno per il Comune e perciò con una delibera ha deciso di interrompere la prescrizione dei termini nei confronti di tutti i progettisti dei lavori di riqualificazione integrale della Rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera. Decisione presa alla luce delle conclusioni contenute nella relazione dell’architetto Rosotto, C.T.U. incaricato dal Tribunale di Imperia di un accertamento tecnico preventivo.

“Inoltre voglio ricordare tanto ai lettori, quanto al sindaco Ingenito, che dal giugno del 2018 è stata la sua Amministrazione a portare avanti i lavori, inaugurando nel giugno 2019 il piazzale e nel marzo 2021 i lavori sottostanti il piazzale. Sempre durante l’Amministrazione Ingenito si è provveduto ai collaudi finali dell’opera pubblica. A più riprese il sindaco Ingenito ha sempre dichiarato che i lavori andavano bene, testimoni sono gli articoli da lui rilasciati negli anni passati” - sottolinea Pallanca - “In conclusione ben venga che si verifichino eventuali responsabilità, se ce ne sono state. Se ci fossero, Ingenito essendo stato informato sicuramente dal vicesindaco Bozzarelli delle possibili anomalie e non essendosi attivato immediatamente per verificarne la sussistenza, lui e la sua Amministrazione avrebbero una responsabilità diretta con chi potrebbe aver compiuto un errore”.