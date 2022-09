Bordighera, Pallanca: "Sulla rotonda di Sant'Ampelio ho presentato delle osservazioni, Ingenito rifletta sulle responsabilità politiche"

L'ex sindaco di Bordighera e attuale consigliere di minoranza Giacomo Pallanca, dopo aver letto le dichiarazioni del primo cittadino Vittorio Ingenito riguardo alla rotonda di Sant'Ampelio, in seguito della conferenza dei capigruppo, sottolinea "di non aver messo in discussione la Ctu".

“Leggo con attenzione il comunicato rilasciato dal sindaco Ingenito a seguito della conferenza dei capigruppo avente per oggetto la rotonda di Sant’Ampelio. In qualità di capogruppo, non potendo essere presente, ho presentato delle osservazioni che non entrano nel merito specifico delle conclusioni del Ctu o dei Ctp di parte ma sono considerazioni, frutto anche di quella che è la mia attività lavorativa" - dichiara Giacomo Pallanca.

"In ordine, ho richiesto che venga presentata dal Ctu all’amministrazione l’elenco prezzi che ha portato a stabilire la cifra di 431mila euro, cifra che ricordo essere al centesimo, al fine di verificare se essa è congrua o sottostimata" - aggiunge - "Inoltre ho presentato una mia nota in riferimento al pericolo meteo-marino evidenziando che nel 2018, nei giorni 29 e 30 ottobre, in seguito alla tempesta Alexander, i maggiori danni per il piano sottostante la rotonda di Sant’Ampelio furono anche causati dalle strutture posizionate provvisoriamente identificate in pedane e cavene. In ultimo, come già fatto in passato e ripetuto nel presente, invito il sindaco a cercare una soluzione transattiva ricordando anche un problema contingente legato all’ordinargli di demolizione del precario, regolarmente emessa, che alla luce della perizia depositata potrebbe, in un futuro prossimo, aggravare maggiormente i rapporti tra Comune e locatore".

"Come sempre, il sindaco Ingenito chiude i suoi comunicati lasciando sempre una punta di veleno. Correttamente dice che 'se vi sono responsabilità dei tecnici dovranno essere queste riconosciute dagli stessi', ma quando parla di 'responsabilità politiche' allora voglio ricordare al sindaco, in maniera forte e in maniera importante, che nel 2017 l’attuale vicesindaco e assessore Mauro Bozzarelli rilasciava dichiarazioni alla stampa in merito proprio a possibili problemi legati alle quote. Ora chiedo al sindaco Ingenito, sindaco della maggioranza Bordighera Vince, il giorno dopo che è divenuto sindaco, a fronte delle dichiarazioni del suo vicesindaco e assessore all’Edilizia attuale, quali azioni ha fatto la sua maggioranza di verifica delle accuse fatte nel 2017 da Bozzarelli e quali provvedimenti essi hanno preso" - conclude - "Se non è stato fatto nulla allora prima di dire che vi sono responsabilità politiche lo invito a riflettere, perché, se avvia una responsabilità politica oggi, è soltanto di Ingenito di Bordighera Vince e della sua maggioranza”.