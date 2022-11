Bordighera: al Museo Bicknell tavola rotonda su “Gli alberi monumentali e il patrimonio arboreo"

Domani, sabato 5 novembre, alle 16 presso il Museo Bicknell di Bordighera, si terrà la tavola rotonda su “Gli alberi monumentali e il patrimonio arboreo del ponente”. Saranno presenti gli esperti Dott.ri Marco Alberti, Luca De Vincenzi, Alberto Gabrielli e Claudio Littardi.



L'incontro rientra nel programma di iniziative collaterali legate alla mostra fotografica “Un libro, una descrizione, un’immagine. Omaggio alla Liguria”, a cura di Polo della Fotografia Genova, Italia Nostra, Associazione Culturale “R.Aiolfi” Savona, Borgo-Italia The visual magazine, Istituto Internazionale Studi Liguri, Museo Biblioteca Clarenze Bicknell, Ponente Ambiente Cultura. "Con questo incontro iniziano gli eventi collaterali organizzati per valorizzare temi ed eccellenze del nostro territorio. - sottolineano gli organizzatori - Si tratta di incontri con personalità della cultura scientifica e divulgativa, letterati ed esperti del territorio per promuovere le conoscenze della collettività".



Per l'incontro di domani siederanno allo stesso tavolo voci diverse per mettersi a confronto su potenzialità, importanza e politiche di gestione della vegetazione urbana, tema particolarmente sentito in questo periodo di emergenza climatica. "L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata. - ricordano gli organizzatori - Si ricorda che la Mostra rappresenta una serie di veri e propri progetti fotografici dedicati al paesaggio ligure e ispirati ad un passo letterario o poetico di autori/libri della nostra Regione, a conclusione di un concorso gestito dal Polo della Fotografia di Genova su base regionale nei mesi scorsi".

"Durante l’inaugurazione del 29 ottobre si è avuto modo di sottolineare la qualità del contributo dei fotografi e fotografe della nostra Provincia con un riconoscimento specifico ideato dalla sezione di 'Italia Nostra Ponente Ligure' e intitolato “Omaggio al Ponente”. La sede della Mostra è una autentica eccellenza del nostro territorio, il Museo Biblioteca Clarence Bicknell a Bordighera, fondato nel 1888 dal filantropo, botanico, collezionista, scienziato inglese, amante della natura e del nostro territorio. Oggi gestito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri e diretto dalla Dott.ssa Daniela Gandolfi, rappresenta uno dei poli culturali tra i più importanti a livello nazionale ed internazionale. La manifestazione continuerà fino al 17 novembre negli orari di apertura del Museo Biblioteca Bicknell: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 17; martedì e giovedì dalle 9 alle 13; sabato dalle 14 alle 17" - concludono.