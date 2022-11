Imperia: Guardia di Finanza sequestra beni per 200mila euro a imprenditrice di Oneglia (foto)

A Imperia, La Guardia di Finanza ha sequestrato beni immobiliari e mobiliari nonché un'attività commerciale, per un valore di circa 200 mila euro intestati a Vincenza P.. Si tratta di un negozio di vendita di apparecchiature telefoniche ed accessori che si trova ad Oneglia in via Des Geneys. Oltre a questo sono stati sequestrati 2 conti correnti e denaro contante riconducibili all'impresa e un immobile intestato al convivente. Il patrimonio sarà ora gestito dall'Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Genova.

L'imprenditrice imperiese gravata da molteplici precedenti di polizia e già condannata per reati contro il patrimonio per diverso tempo è stato al centro delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dell'aliquota G. di F. della Sezione polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Imperia. Dagli accertamenti di natura patrimoniale è stata evidenziata la "pericolosità" del soggetto destinatario del provvedimento, ritenendo che lo stesso viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.