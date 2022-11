Maltempo in arrivo: piogge e temporali sulla nostra provincia tra le 14 e le 22, allerta gialla prolungata fino alle 2 di notte

Cominceranno intorno alle 14 le piogge e i temporali, che saranno portati dalla perturbazione annunciata ieri dall’Arpal con lo stato di ‘allerta gialla’ per temporali, che scatta sulla nostra provincia alle 15. Al momento la stessa Arpal non ha modificato le previsioni, che vedono sull’imperiese una quantità di pioggia compresa tra i 30 e i 50 millimetri, a seconda delle località.

Intanto Arpal ha prolungato lo stato di allerta gialla, prima previsto fino alle 22, di altre 4 ore fino alle 2 di stanotte. Da segnalare anche una diminuzione delle temperature attesa tra la serata di oggi e la giornata di domani, la decisa rimonta anticiclonica nel fine settimana con tempo soleggiato, accompagnato, sabato, da vento settentrionale anche con raffiche fino a burrasca.

Sempre secondo le previsioni, questa volta da parte piemontese, non sembrano previste nevicate nemmeno in alta quota e, ci si augura che la forza delle precipitazioni non sia particolarmente invasiva. Martedì scorso il fronte che ha colpito la nostra provincia ha provocato danni (non gravissimi) sulla Costa Azzurra e, ovviamente, la preoccupazione porta alla memoria i problemi creati negli anni scorsi dalle tempeste che si sono abbattute.

Al momento le previsioni confermano piogge e temporali sparsi tra le 14 e le 22.

OGGI: l'arrivo di un esteso fronte atlantico determina piogge e rovesci diffusi, a partire da Ponente, con cumulate significative su ABDE, elevate su C. Intensità di pioggia moderate su AD, forti su BCE. Ci sarà la possibilità che si formino temporali, anche forti, con un'alta probabilità su tutte le zone. Il passaggio del fronte sarà accompagnato da forti venti meridionali su AD (50-60 km/h), fino a burrasca su BCE (70-80 km/h) con punte anche superiori sui crinali. L'ingresso di aria più secca settentrionale favorirà un miglioramento su tutte le zone. Venti forti di tramontana 50-60 km/h con possibili raffiche fino a burrasca soprattutto lungo i crinali e allo sbocco delle valli. Mare molto mosso per onda lunga da sud[1]ovest con residue mareggiate su estremo Levante durante la notte ma in calo nel corso della giornata.

DOMANI: il fronte durante la notte interessa soprattutto il Centro-Levante. Ancora alta probabilità di temporali forti su tutte le zone con intensità di pioggia moderate su BE e forti su C. Quantitativi significativi su BE, elevati su C. Dalla tarda mattinata bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Nella notte venti di burrasca 70-80 km/h su C in successiva attenuazione. In serata ingresso di forti venti di tramontana 50-60 km/h, anche rafficati su A. Mareggiate su tutti i settori con onda lunga di libeccio e periodo 8-9 secondi

SABATO: l'ngresso di aria più secca settentrionale favorirà un miglioramento su tutte le zone. Venti forti di tramontana 50-60 km/h con possibili raffiche fino a burrasca soprattutto lungo i crinali e allo sbocco delle valli. Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest con residue mareggiate su estremo Levante durante la notte ma in calo nel corso della giornata