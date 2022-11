Sanremo: la Sinfonica assegna il Palafiori alla ABC-Calvini, ma la decisione è subordinata al contenzioso davanti al Tar

Nuova tappa nell’intricato braccio di ferro a suon di carte bollate per l’assegnazione del Palafiori di corso Garibaldi.



Con un provvedimento emanato oggi, alla luce dell’ordinanza del Tar Liguria dello scorso 21 ottobre, la Fondazione Orchestra Sinfonica ha assegnato la ‘locazione di parte della struttura’ all’Associazione Temporanea di Impresa composta da ABC Srl e Calvini Light Equipment Service, gli aggiudicatari del primo bando datato 14 luglio.

La Fondazione, di fatto, prende atto della sospensione del provvedimento di annullamento del 12 agosto e del bando di gara del 6 ottobre procedendo così all’affidamento che, però, sarà subordinato all’esito del contenzioso pendente. La Fondazione, inoltre, si riserva la facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di accoglimento tramite ricordo al Consiglio di Stato.

Ora la data segnata sul calendario è quella del prossimo 13 gennaio quando è in programma la prima udienza. Sarà una corsa contro il tempo per evitare che il Palafiori, rimanga chiuso nella settimana del Festival di Sanremo 2023 in programma dal 7 all’11 febbraio.