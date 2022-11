Crisi Rt, bando di selezione per un direttore amministrativo: nessuna condivisione e sindacati sul piede di guerra

I sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti, hanno avviato le procedure di raffreddamento e conciliazione, dopo l'incontro con la Riviera Trasporti del 21 ottobre scorso, per contestare la mancata comunicazione di un bando per la selezione di un Direttore amministrativo, senza aver condiviso e concertato con tutti gli aspetti legati al mancato rispetto dell'accordo del 2018.

“Nonostante sia stato richiesto dalle organizzazioni sindacali – sottolineano - di soprassedere temporaneamente in attesa di avere un quadro più definito del futuro di RT, anche a fronte dell'omologa del concordato, il Consiglio di Amministrazione ha concluso l'incontro dichiarando di non fermare l'iniziativa, ritenendo che la tematica non fosse oggetto di trattativa”.

“Siamo quindi obbligati – terminano - a constatare di fatto che gli accordi precedentemente siglati per il contenimento dei costi sono stati disdettati nella forma unilateralmente dalla Presidenza e dal suo Cda, pertanto tutti gli aspetti contenuti in essi sono da considerarsi nulli”.