Borghetto d'Arroscia: ad halloween inaugurato il nuovo parco giochi per i bimbi, "Un'opera per il futuro dei nostri borghi"

"Il parco è stato attrezzato con giochi eco-sostenibli e rispettando le più severe norme di sicurezza, in un'area ricavata nei pressi della chiesetta di Sant'Antonio a Gazzo. - spiega il sindaco - è un progetto nel quale abbiamo fortemente creduto, perchè quest'opera è un dono per le nuove generazioni e per il futuro dei nostri borghi".

La sera di Halloween è stato inaugurato il nuovo parco giochi a Borghetto d'Arroscia in frazione Gazzo. L'area giochi è stata accolta dai bimbi in maschera e aperta alla presenza del sindaco Angela Denegri e alcuni consiglieri.

Naturalmente grande entusiasmo da parte di bambini e anche dai genitori che così hanno un luogo di svago e d'incontro per i loro figli. Proprio la festa di Halloween è stata pretesto di incontri, scherzi e giochi in allegria per i bimbi delle varie frazioni del comune. "L'intento di questa amministrazione è proprio che questo parco diventi luogo di aggregazione per i bimbi non solo del luogo ma anche delle frazioni limitrofe" - conclude il sindaco Angela Denegri.