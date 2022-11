Sanremo: strada per il carcere senza illuminazione, Donzella “Ancora da chiarire la titolarità” (video)

La strada per il carcere di valle Armea al calar del buio resta completamente immersa nell’oscurità con ovvie conseguenze sulla sicurezza di chi la percorre e, in particolare, degli operatori della casa circondariale.



La situazione è così ormai da anni e nei giorni scorsi è arrivata all’attenzione del consiglio comunale grazie all’interpellanza presentata dal consigliere comunale Luca Lombardi alla quale ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. L’interpellanza, oltre all’illuminazione, ha portato all’attenzione dell’assise anche le condizioni della fermata del bus di fronte al carcere.



“È ancora da approfondire e da chiarire quale sia la titolarità della strada - ha dichiarato Donzella in consiglio - non è definito se si tratta di proprietà demaniale, così con una programmazione adeguata potrebbe rientrare nel patrimonio comunale che comporterebbe la sistemazione della sede stradale e del verde. Per quanto riguarda la fermata del bus ho scritto affinché l’amministrazione possa mettere a dimora delle sedute”.

La discussione in consiglio comunale