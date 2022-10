Solo 8 medici in servizio invece dei 26 previsti, raccolta firme per potenziare Psichiatria in Asl1 “È anche una questione di ordine pubblico”

Il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Imperia è in forte carenza di personale, i medici in servizio sono solamente 8 invece dei 26 previsti e le conseguenze sulla qualità del servizio sono evidenti.

In un momento fortemente delicato per la salute psichica, Asl1 si trova in una situazione non certo idilliaca per rispondere alle esigenze del territorio fra i turni da coprire in ospedale e l’assistenza sul territorio. E a pagarne le conseguenze più gravi sono principalmente i giovani e le loro famiglie.

Così Cittadinanza Attiva ha chiamato a raccolta la cittadinanza con la raccolta firme organizzata questa mattina nell’atrio del Palafiori di Sanremo per chiedere alla Regione un intervento a sostegno di Asl1. “È anche una questione di ordine pubblico - ci dicono i promotori della petizione - leggiamo tutti i giorni notizie e vediamo che è un problema serio”.

“L’Asl ha cercato di coprire le carenze con nuovi concorsi, ma gli specialisti non si rendono disponibili nella nostra provincia - scrivono nella loro nota - occorre che l'amministrazione della Regione prenda atto della condizione di emergenza, e stabilisca delle deroghe straordinarie e temporanee per incentivare l'accesso dei medici, permettere il coinvolgimento degli specializzandi ed anche dei pensionati. In alternativa la psichiatria verrà chiusa e i malati, abbandonati a se stessi, nella disperazione dei familiari e coi rischi sociali connessi, dovranno rinunciare alla speranza della cura e del miglioramento ed essere privati del diritto costituzionale alla salute, o spostarsi con notevoli disagi verso altre sedi (Savona, Genova, Cuneo) oppure, se ne hanno la possibilità, fare ricorso al privato”.