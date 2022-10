Edoardo Rixi viceministro alle Infrastrutture, Lega Liguria: "Si distinguerà per competenza e concretezza"

"Abbiamo appreso con grande soddisfazione della nomina di Edoardo Rixi a viceministro alle Infrastrutture. Siamo certi che si distinguerà per competenza e concretezza come ha già fatto con la realizzazione del Decreto Genova" - dice, in una nota, il gruppo Lega in Regione.

"La Liguria e tutta l’Italia hanno un bisogno vitale di infrastrutture che vanno fatte bene e in fretta. Con Matteo Salvini ministro ed Edoardo Rixi vice ministro è finito il periodo dei no a prescindere. A loro un grande in bocca al lupo da parte di tutto il gruppo della Lega in Consiglio regionale. Gli auguriamo fin da subito buon lavoro" - conclude la Lega Liguria.