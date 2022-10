Sanremo: Biancheri vuole chiudere la pratica Palasport entro fine mandato “Se penso a dove si allenavano i ragazzi nel 2014…” (intervista)

Se Pian di Poma è destinata a diventare la cittadella dello sport sanremese, il Palasport sarà la sua porta di ingresso, la grande opera che la città attende da 30 anni, la casa per le tante società cittadine che da sempre desiderano una struttura capace di dare continuità e consentire programmazione.



Al netto di qualche ‘incidente di percorso’, il cantiere per il Palazzetto dello Sport procede e in questi giorni sono iniziati i lavori per la posa delle piscine. Risolte le problematiche delle palificazioni, ora è il momento della costruzione di tutti gli spazi dedicati ai singoli sport, poi sarà il momento della soletta da 3 mila metri quadrati e, infine, la copertura.

Non è periodo ideale per chi fa impresa nel mondo delle costruzioni con costi in preoccupante ascesa e progetti che vedono lievitare la propria nota spese giorno dopo giorno. La questione economica è ad oggi al centro dei confronti tra Comune e impresa costruttrice, ma la parola d’ordine è una sola: andare avanti.

Ne è convinto anche il sindaco Alberto Biancheri che guarda al futuro del Palazzetto ripensando al punto di partenza di 6 anni fa: “C’è dietro il lavoro di un’amministrazione, di una squadra e degli uffici, insieme ci si crede e lo si porta avanti. La zona di Pian di Poma è importante per essere una cittadella dello sport, ma mancava la sostanza e il Palazzetto non poteva mancare. Se penso dove si allevano nel 2014 i ragazzi…a villa Ormond, in strutture inadeguate. Abbiamo poi individuato il Mercato dei Fiori, ma non può essere un palasport. Abbiamo ottime società e dobbiamo migliorare le strutture”.

“Dobbiamo costruire un Palazzetto che sia nuovo, con tutti i campi per le discipline, ma che si anche sostenibile - ha aggiunto il sindaco Biancheri - c’è grande soddisfazione per un progetto nato nel 2015 e che vedrà il proprio compimento entro due anni. È un momento complicato per le opere, ma non dobbiamo fermarci e arrivare al compimento. Ci sarà una grande zona per il basket e per la pallavolo dove si potranno fare anche altri eventi. Ricordiamo che fare sport è anche fare turismo”.

A fare il punto sullo stato dei lavori è Danilo Burastero, dirigente Lavori Pubblici del Comune di Sanremo: “A breve procederemo con la posa delle piscine che non saranno in cemento ma prefabbricate e con il gettito della soletta superiore da 3 mila metri quadrati. Fatta la soletta si passerà al nucleo centrale e poi la posa della copertura. Siamo in ritardo con i tempi del cronoprogramma per via di una difficoltà iniziale con i pali e anche per l’aumento dei prezzi con l’impresa che sta chiedendo una revisione e questo ha rallentato i lavori. Siamo al 20%, l’impresa deve accelerare. Ricordiamo anche che l’azienda è andata in concordato e abbiamo perso un anno, mentre ora ci sono le difficoltà legate al conflitto e ai materiali. Dobbiamo accelerare, deve finire entro il prossimo anno”.

L’intervista al sindaco Alberto Biancheri e all’ing. Danilo Burastero