Piano asfalti per Sanremo: dalla prossima settimana scattano i lavori, nel primo lotto anche via Margotti

Verranno affidati la prossima settimana i lavori per il primo lotto di rifacimento degli asfalti, per un valore complessivo di circa 640 mila euro. Per metà novembre partiranno dunque i lavori sugli asfalti sanremesi. In attesa dall’apertura delle buste di gara e della conseguente aggiudicazione, l’ufficio Viabilità guidato dall’assessore Massimo Donzella ha portato avanti un accurato lavoro di mappatura delle criticità cittadine sulle strade di tutto il territorio comunale.

Il primo lotto da 640 mila euro si concentrerà sulle maggiori criticità. Tra queste, gran parte sono in zone collinari: via Margotti (dove le radici dei pini hanno invaso a tal punto la strada da renderla quasi impercorribile), via Tasciaire, sempre nella zona di Baragallo, strada Borgo Tinasso, nel quartiere del Borgo, strada Isola inferiore in zona San Bartolomeo (da molto tempo necessitava di un radicale intervento), strada degli Olandesi (zona Villetta) e altre ancora nei quartieri del Solaro e di San Lorenzo. Altre invece nella zona del centro cittadino, come via Ruffini e via XX Settembre.



“Gli uffici hanno fatto un ottimo lavoro di mappatura e classificazione. In questo primo lotto agiremo sulle criticità più alte, con particolare attenzione alle zone collinari e alle zone più periferiche. Con il secondo lotto completeremo il quadro degli interventi”, spiega l’assessore Donzella.

Grazie poi all’intervento del sindaco Biancheri in sede di variazioni di bilancio, era stato indirizzato un altro milione di euro alla manutenzione degli asfalti. Questa somma costituirà l’importo complessivo del secondo lotto, che andrà presumibilmente a gara ad inizio novembre per poi essere aggiudicato entro fine anno.