Lo chef Diego Pani con Italia Uno alla scoperta di Ventimiglia e delle sue specialità

Le telecamere di Studio Aperto tornano a Ventimiglia accompagnate dallo chef Diego Pani, già promotore di numerosi speciali dedicati al Ponente. Sarà la Castagnola, De.Co. ventimigliese, la protagonista del Mag di Italia 1.

“Quando mi è stato chiesto di occuparmi di tipicità, ho immediatamente pensato al Circolo della Castagnola, vero baluardo di tradizione e preservazione del dolce che finalmente troverà modo di farsi conoscere nel resto del Paese - dichiara Pani - coinvolgerò un laboratorio De.Co. Per la preparazione delle castagnole, e il presidente del Circolo della Castagnola Mauro Merlenghi ci racconterà la storia del dolce ventimigliese per eccellenza. Gireremo la puntata il 9 di novembre e la location a cui stiamo lavorando sarà un meraviglioso sipario cittadino. In un’ottica di sistema che spero si rafforzi sempre più, ho coinvolto un prestigioso produttore di vino dolce locale che presenterà il suo passito in abbinamento. La mia più grande soddisfazione è poter essere megafono dell’enogastronomia della nostra terra”.