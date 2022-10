Sanremo: un passo in avanti per il 'Campus Scolastico', sportivo e civico all'interno del Mercato dei Fiori

Il gruppo di cultura politica della Federazione Operaia Sanremese ha chiesto, nel settembre scorso al Sindaco e agli Assessori competenti del Comune di Sanremo, un incontro urgente per verificare il concreto utilizzo del finanziamento (a fondo perduto) di 6,5 milioni di euro ammesso dal Ministero degli Interni (Decreto Rigenerazione Urbana) per realizzare il 3° Lotto del Polo Scolastico Tecnico/Professionale, Sportivo e Civico all'interno del Mercato dei Fiori in Valle Armea.

"Durante questo periodo - evidenzia il gruppo - (seppur in via informale) abbiamo continuato a dialogare con gli Assessori ed Uffici competenti affinché si decidesse in fretta (date le scadenze) sul come utilizzare il finanziamento ammesso".

Questa la situazione:

- i 6,5 milioni del finanziamento ammesso dal Decreto Rigenerazione Urbana, si utilizzerà (nella sua quasi totalità) per realizzare il 3° Lotto del Polo Scolastico che comprende anche una parte ad uso Civico;

- i professionisti incaricati dal comune, stanno lavorando sul progetto esecutivo (che deve essere pronto per la fine di novembre al massimo entro dicembre), nel rispetto delle indicazioni di massima contenute nello studio di fattibilità tecnico economico predisposto a suo tempo;

- il 3° Lotto (sulla base delle risorse disponibili: 6,5 milioni) consente la realizzazione di almeno 10 aule normali più quelle speciali (i laboratori) che servono;

- rispetto al 4° ed ultimo Lotto, gli uffici comunali competenti stanno lavorando sulle procedure per affidare, ad un tecnico esterno, l'incarico per la predisposizione del progetto definitivo. Per tale progetto definitivo il Comune dispone di un finanziamento di 80.000,00 € concesso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto definitivo, per la realizzazione dell'importante Polo Scolastico Tecnico/Professionale, deve prevedere la realizzazione di altre 24/25 aule normali, di quelle speciali (i laboratori) che necessitano, degli uffici (Dirigenza e Segreteria) che servono, della Sala Professori e di almeno una Biblioteca. In conclusione, il progetto definitivo da predisporre deve prefigurare, partendo dall'esistente (1° e 2° Lotto) e di quello che si realizzerà con il 3° Lotto, l'assetto definitivo del nuovo e unico (circa 49/50 classi) Polo Scolastico Tecnico/Professionale di Sanremo. Solo così sarà possibile liberare, in modo completo e definitivo, l'Edificio Scolastico di piazza Eroi Sanremesi.

"Siamo consapevoli - proseguono dalla Fos - che, rispetto agli ulteriori finanziamenti che servono il Comune di Sanremo non è nelle condizioni di farsi carico delle ulteriori risorse che servono per portare a termine la realizzazione dell'intero Campus Scolastico, Sportivo e Civico previsto dallo studio di fattibilità. Vista la fase in cui ci troviamo (non ci sono in vista nuovi finanziamenti dal PNRR o dal Bilancio dello Stato), le risorse che servono per avviare (anche in parte) il 4* Lotto le devono rendere disponibili la Provincia (Ente competente per le scuole superiori) e la Regione (Ente che potrebbe disporre di ulteriori risorse). Il Comune di Sanremo deve farsi carico (dato che non comporta oneri) di una iniziativa Politico/Amministrativa verso la Provincia e la Regione per affrontare le questioni che attengono al completamento del nuovo Polo Scolastico e verificare quali canali finanziari i due Enti (Provincia e Regione) possono attivare".

Il gruppo della Fos ritiene che sia possibile attivare, mediante il coinvolgimento della Provincia e della Regione, un percorso articolato nel tempo (ma certo) finalizzato al completamento del Polo Scolastico Tecnico/Professionale all'interno del Mercato dei Fiori di Valle Armea: "Questo è possibile perché (date le caratteristiche dell'immobile) lo studio di fattibilità lo consente. Siamo disponibili al confronto e siamo certi, data l'ampia condivisione per la realizzazione di un grande ed importante Campus Scolastico Tecnico/Professionale e Sportivo all'interno del Mercato dei Fiori, che il Sindaco e gli Assessori competenti si faranno carico dell'iniziativa da noi avanzata".