Da hotel a struttura residenziale, l'Angst di Bordighera cambia volto: presentato il progetto (Foto e video)

L’Angst a Bordighera, in passato un hotel dal respiro internazionale, tornerà a splendere cambiando volto: sarà una struttura residenziale. Un evento esclusivo, attraverso un’esperienza virtuale, inedita e totalmente immersiva, questa sera ha mostrato come diventerà l'ex struttura alberghiera.

Secondo il progetto presentato dall’architetto Susanna Scarabicchi, l’Angst sarà una residenza dal fascino senza tempo. "Dal 1887 Angst è simbolo di eleganza e prestigio, illustre testimone della tradizione secolare di accoglienza aristocratica. Da hotel a residenza, ne rimarrà immutato il fascino dei marmi scintillanti, del vestibolo colonnato, del grande salone per i ricevimenti. Chi vivrà qui abiterà in un pezzo di storia italiana" - dice l'architetto Susanna Scarabicchi - "Nel cuore più intimo di Angst prendono forma i desideri di chi desidererà vivere qui, animati dallo stupore architettonico, dai dettagli caldi e avvolgenti, dagli spazi ariosi negli appartamenti. Si potrà scorgere l'armonia e la bellezza anche quando si prenderà l'ascensore per raggiungere l'appartamento perché sarà di vetro e perciò si potrà osservare la vista, il parco sottostante e i giardini punteggiati dalle palme e dalle piante. Vi saranno due piscine, una per gli adulti e una per i bambini, il solarium, una serra, un'area yoga, un'area fitness, saloni comuni, il concierge e l'e-bike sharing. Le nuove residenze sono state progettate con l'intento di sfruttare al meglio i benefici dell'ambiente, le stanze saranno piene di luce interna come il garage. L'imponente facciata verrà restaurata finemente e verrà rinvigorita per nuovamente sprigionare un glamour ricercato e un gusto inimitabile. Gli interni verranno riconvertiti in una collezione di spaziosi appartamenti, ciascuno progettato con una cura estrema dei dettagli. Per completare ogni dimora verranno scelti materiali, elementi e accessori di altissima qualità Made in Italy. Il bagno sarà come una spa personale, progettato con materiali naturali per dare vita a una nuova concezione dello spazio del benessere quotidiano. Texture ricche e arredi pregiati verranno selezionati per creare un ambiente caldo, minimalista e contemporaneo nella cornice dell'architettura storica. Nuance delicate, che riflettono l'atmosfera della Riviera, hanno ispirato la palette cromatica composta per gli interni. Sarà una residenza elegante per la rigenerazione di corpo e mente, un luogo disteso in cui godere di uno stile di vita sano. L'interior design, progettato ad hoc, creerà sia un ambiente domestico piacevole sia uno spazio splendido per gli attimi di svago. Gli ambienti saranno completamente rinnovati e progettati per includere le tecnologie e i dispositivi più attuali. Cambiano le epoche, cambiano gli stili di vita ma non l'attenzione verso le persone e il loro benessere".

La struttura, in stato di abbandono da circa 80 anni, entro la fine del prossimo anno ospiterà diverse abitazioni, dal bilocale al penta locale. Solo alcune però avranno anche l'arredo cucina. Il prezzo, che varierà da piano a piano, partirà dai 500mila euro fino a oltre 4 milioni di euro. "Angst si presenta ripensato per rispondere alle esigenze residenziali contemporanee, sempre nel rispetto del suo antico stile inconfondibile. Le aree comuni ottocentesche saranno preservate, in funzioni e stili, e verranno messe nuovamente a disposizione degli ospiti per eventi di socialità e intrattenimento. Nasce così una proposta di servizi disegnata per il personal wellness. Il complesso residenziale è collocato in una florida riserva verde" - aggiunge l'architetto che ha predisposto il progetto per la Bizzi & Partners - "Brand di fama internazionale firmeranno il progetto dell'arredo, dei completamenti e delle finiture. Boffi e dePadova sono stati selezionati come partner esclusivi di Angst, poiché rinomati per la loro ricerca continua della perfezione, per la produzione Made in Italy e per la creazione di pezzi iconici, dall'eleganza senza tempo".

I servizi dell'hotel Angst verranno perciò convertiti per rispondere alle esigenze di un lifestyle residenziale contemporaneo in un luogo di profonda tradizione.